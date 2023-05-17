الديار: جنبلاط: ليس بمقدور أي طرف أن يحسم أمره

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بعض ما جاء في مقال فادي عيد في الديار:

تنقل مصادر عليمة تابعت المواقف الجنبلاطية وعلى تواصل معه النائب السابق وليد جنبلاط ، أنه يستدل أن الأمور ما زالت مكانها، والضبابية تخيّم على المشهد الرئاسي، وليس بمقدور أي طرف أن يحسم أمره ويتمسّك بموقفه قبيل القمة العربية وما سيجري في كواليسها، حتى ان إحدى المرجعيات السياسية بدأت تتحدث عن أن انتخاب الرئيس العتيد سيطول لأشهر، إذا لم تحصل التسوية حتى منتصف حزيران كأقصى حدّ، وإلا هناك أضرار جسيمة تتوزع على الموسم السياحي في ظل عدم قدرة الدولة على تأمين مستلزماته.