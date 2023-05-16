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أعجوبة جديدة للقديس شربل.. في ساحل علما أمٌّ لولدين تشفى من السرطان

16
MAY
2023
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شفيت السيدة إليانا الياس صفير بشفاعة مار شربل من ورم سرطاني على البنكرياس، وهي من مواليد ريفون 1977 متأهلة من السيّد جوزف كامل عمّار من عين إبل، وهي ممرّضة مجازة وأمٌّ لولدين ومقيمة في ساحل علما.

وفي التفاصيل، وكما تخبر عن حالتها الصحيّة المرفقة بالتقارير الطبيّة:

"إبتدأت العوارض تَنتابني إعتباراً من 6 أيار 2018، فإبتدأ الورم في وجهي وآلآم في بطني، كأنّ السكاكين تعمل في معدتي، فدخلت مستشفى أوتيل ديو، وبعد أن أجرى الأطباء الفحوصات اللازمة، تبيَّن وجود ورم كبير على البنكرياس.

إنّ وضعي صعب والعمليّة ضروريّة ونصحوني بمراجعة عدّة أطباء في لبنان والخارج.

صلّيت كثيراً في هذه المرحلة خصوصاً للعذراء مريم ولمار شربل الذي زرته وأخذت بركة من قبره، وما زلت إلى اليوم أتبرَّك بها وكذلك صلّيت للقدّيسة ريتا.

وكنت أطلب من مار شربل والعذراء مريم أن يكون الورم حميداً وبالدرجة الثانية بدل الدرجة الثالثة.

ظهر مار شربل على زوجة أخي في الحلم وقال لها: " سأشفيها".

وكذلك رأيته في الحلم وكنت أغرق في البحر، فرأيته يمشي على مياه البحر وقد مَدَّ يده وقال لي: "شفيتك".

أجرى الدكتور عبّود العمليّة الجراحيّة وإنتزع الورم مع الطحال، وعندما صوّروني بعد العمليّة بالصور الشعاعيّة، تبيّن وجود طحال ثاني لم يكن ظاهراً قبل العمليّة فقال لي الطبيب الله بحبِّك.

شفائي تمّ بشفاعة مار شربل، لذلك قمتُ بزيارة شكر له في عنّايا، وسجّلت الأعجوبة بتاريخ 17 أيلول 2019. هلّلويا، تبارك الله بقديسيه."

 

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