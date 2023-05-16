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كتب المحامي حسن بزي:

ماذا يعني صدور قرار بالتوقيف الغيابي عن القضاء الفرنسي بحق رياض سلامة؟

مبدئياً تم تعميم المذكرة في كل دول الاتحاد الأوروبي وبات رياض سلامة محروماً من دخول كل دول هذا الاتحاد.

في حال عممت المذكرة عبر الانتربول سيصبح مطلوباً في كل دول العالم بما فيها لبنان.

طبعاً هذا الأمر سيحرج كل المنظومة واذرعها في لبنان :

كما حصل مع الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل فإن القضاء وقوى الأمن الداخلي لن ينفذا هذه المذكرة ولن يتم تسليمه للقضاء الفرنسي تحت حجة قانونية صحيحة وهي أنه لبناني وملاحق في لبنان.

الخلاصة :

رياض سلامة ستنتهي حياته محبوساً في سجن مساحته 10425 كم الا اذا توفاه الله .

وهذا الملف سيكون مفتاحاً لملاحقة مصرفيين وسياسيين لبنانيين...