"ليسوا خائفين عليه بل خائفين منه على أنفسهم"... نصيحة من السيد لسلامة!

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غرد اللواء جميل السيد عبر حسابه على "تويتر":

مذكرة توقيف دولية من قاضية فرنسية بحقّ حاكم مصرف لبنان! لو كنتُ مكانه لذهبْتُ الى فرنسا وواجهتُ القاضية هناك بالوقائع والمستندات التي تثبت البراءة، لكنه مع الأسف إحتمى بالحِجَّة السخيفة الذي قدّمها القضاء اللبناني بأنّه لم يُعْثَر عليه لتبليغه مذكرة إستدعائه إلى فرنسا بينما هو معروف العنوان ولديه مواكبة أمنية رسمية في كل لحظة! المهم، سخافة هذا القضاء عندنا وتفاهته جعلتْهُ ممسحة ومهزلة، ومع ذلك لا يزال المجال مفتوحاً امام سلامة لتبرئة نفسه في فرنسا، أمّا الذين يقنعونه بعدم الذهاب الى هناك، فهؤلاء ليسوا خائفين عليه بل خائفين منه على أنفسهم… نصيحتي له بالذهاب وكشْف المستور وإلّا جعلوه كبْش محرقة…