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غادة عون أنت بطلة

16
MAY
2023
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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون OTV:

غادة عون أنت بطلة.

بعد اليوم، لا يحق لأي مواطن لبناني شريف إلا أن يردد هذه العبارة، أو يتبنى مضمونها، لأن الذي جرى في باريس من ادعاء فرنسي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لم يكن ممكنا من دونها، ومن دون القاضي جان طنوس، ومن دون كل الذين رفعوا لواء الحق في وجه أساطين الفساد اللبناني، ليأتي رد الفعل باطلا، بقرار طرد القاضية القضية من السلك القضائي، وبالادعاء على محام صارخ في برية الفساد، وبالمحاولات اليومية لخنق روح النضال والأمل في عقول شباب لبنان وقلوبهم، على قاعدة الإفلات من العقاب، والتسويات الترقيعية، والحلول الوسط، التي اودت بنا الى هذا الدرك من الانهيار، في الاخلاق قبل الاقتصاد والمال.

غادة عون أنت بطلة.
وحدهم ابواق المافيا، والمستفيدون منها، والمحتمون في كنفها، والمسايرون لها، والخاضعون لمنطقها، من كل القطاعات العامة، لا يقبلون هذه العبارة. منهم سياسيون راشون ومرتشون، وفيهم اعلاميون يعتاشون على الفساد، ومن ضمنهم قضاة منتفعون، وأمنيون مترددون، ومطبلون ومزمرون من كل الاشكال والالوان.
غادة عون أنت بطلة. فأنت خرقتي كل المحظورات، وتخطيتي كل الخطوط الحمر، السياسية والطائفية والمذهبية، وتحديتي الجميع وكسبتي الرهان.
فرهانك كان على انتصار الحق، والحق ينتصر مهما طال الزمن، وارتفع منسوب التضحيات، بل العطاءات.
غادة عون انت بطلة.
هذا معروف وأكيد.
أما المجهول وغير الثابت، فيمكن اختصاره بالاسئلة الآتية:
أولا: كيف سيتعامل القضاء اللبناني ومعه سائر الأجهزة الأمنية مع مذكرة التوقيف الدولية التي يفترض ان تصل خلال ساعات الى مكتب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات؟
ثانيا: كيف للدولة اللبنانية أن تقبل وتستلم بعد اليوم مستندات مالية او ادارية موقعة من مطلوب للعدالة الدولية؟
ثالثا:كيف للسلطات اللبنانية الدستورية، وعلى رأسها راهنا رئيسا مجلسي النواب وحكومة تصريف الاعمال، أن يستقبلوا او يتعاملوا مع مطلوب متهم بجرائم إختلاس وتبييض أموال وتزوير وإثراء غير مشروع؟
اسئلة كبيرة تنتظر الساعات القليلة المقبلة. واسئلة اخرى كبيرة في الرئاسة والاقتصاد والمال والقضاء والنزوح والعلاقات الخارجية، سيجيب عليها في تمام الثامنة والنصف من مساء الغد الرئيس العماد ميشال عون في حلقة مسائية مطولة بعد نشرة الاخبار عبر الاوتيفي.

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