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أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الى انه لا يقوم بوساطة بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مشددا على “أنني لم أزر باسيل ولم أتحدث إليه لكن قنوات التواصل قائمة بيننا”.

وقال في حديث: “لا أسوّق لجهاد أزعور”.

وأضاف الجميل: “سنعطل الجلسات لمنع انتخاب فرنجية ونحن بحالة مواجهة ولا نقبل بخيار الاستسلام لحزب الله”.

وتابع: “الحزب يقول سنبقى نعطل لفرض مرشحنا ونحن نقول له سنعطل لمنعك من فرض مرشحك وسنعمل على أي ثغرة لمواجهة “الحزب” وباسيل أمام اختبار مهم”.