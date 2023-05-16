"شكراً لمنح الأمل لشعبي المظلوم"... هذا ما قالته القاضية عون للقضاء الفرنسي

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غرّدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حسابها عبر "تويتر"، كاتبة: "شكرا للعدالة الفرنسية".



وأضافت، "أشكرك على استقامتك، شكراً لمنح الأمل لشعبي المظلوم أنه في هذا العالم لا تزال هناك عدالة، وأن كل شيء لم يضيع إلى الأبد".



وتابعت، "شكرا لك القاضية بورزي".

Merci a la justice francaise Merci pour votre probité,Merci parce que vous avez donné espoir a mon peuple opprimé que dans ce monde il y a encore une justice, que tout ń est pas perdu pour toujours. Merci Mme la juge Burezi