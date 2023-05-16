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"لا يمكننا أن نلاحق سلامة"... هذا ما كشفه مولوي عن مذكرة الانتربول!

16
MAY
2023
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أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أنه "لا يوجد مذكرة انتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلب للأنتبروبل، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها"، واشار إلى أن "كل هذه الاجراءات لم تحدث لحد الأن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة".

 

 وحول موضوع حجز أملاك سلامة، ذكر في حديث للجديد، أن "هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز الأملاك يعود لها". 

وحول عن النازحين السوريين، اشار الى ان "لبنان بدأ يلتمس خطورة وضع النازحين السوريين على ارضه، وهو سيناقش الموضوع على طاولة المفاوضات الدولية، ونحن بحاجة لمعرفة عدد السوريين ونشاطاتهم، ويجب معرفة تسجيلهم ونسبة الولادات، كي نستطيع تامين الحماية للنازحين، ونحن لا نستطيع تامين الحماية بحال لم نكن نملك البيانات".

واكد مولوي، بانه "لا يتم ترحيل اي سوري معرض للتهديد او سلامته بخطر، ولم يحدث اي اشكال مع اي سوري تمت اعادته الى سوريا". واكد بان "لبنان يريد تطبيق القوانين على الاراضي اللبناني لحفظ الامن والنظام، ولذلك يجب معرفة من هو موجود في لبنان وكيفية وجوده".

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