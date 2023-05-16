هل يرد القضاء اللبناني الدفوع الشكلية المقدمة من سلامة؟

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كشفت معلومات الـLBCI أن القضاء اللبناني أرسل التبليغ لسلامة وفق الأصول وعلى العنوان الذي حددته القاضية بوريزي في الاستنابة القضائية المرسلة إليه

علما أن هذا القضاء لا يملك سلطة إستنسابية لإجراء التبليغ في مكان آخر، بعدما كان القضاء الفرنسي قد حدد المصرف المركزي كمكانِ إقامة ٍ لسلامة.

هذا وكان القاضي شربل أبو سمرا حدد تاريخ ١٨ آيار لجلسة بت الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء سلامة بوجه الدولة اللبنانية، علماً أن مصادر أكدت للـLBCI انه سيتم رد الدفوع الشكلية وقبولُ تدخل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة ضد سلامة في لبنان.