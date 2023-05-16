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غرد الصحافي تمام نور الدين عبر حسابه على "تويتر":

قاضية التحقيق الفرنسية Ause buresi ليست محالة الى التقاعد في شهر ايار، ما يزال امامها اكثر ٢٥ سنة خدمة في القضاء الفرنسي . الصحيح انها تنتقل الى منصب آخر في القضاء الفرنسي في شهر ايلول بسبب انقضاء ٧ سنوات على توليها منصب قاضية التحقيق في محكمة باريس ، لذالك هي ملزمة باختيار منصب آخر و الانتقال اليه ، و قد صدر قرار انتقالها في اذار الماضي . و للعلم ، فهي ليست قاضية التحقيق الفرنسية الوحيدة الممسكة بملف رياض سلامة . يوجد قاضيتي تحقيق فرنسيتين تعملان جنباً الى جنب مع بوريزي في ملف سلامة ، تعلمان بكل خبايا الملف ….فاقتضى التنويه