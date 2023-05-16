حسان صقر: تخيلوا انه حاكم المصرف المركزي مجهول مكان الاقامة والعمل بدولة القانون

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غرد مؤسس مؤسس منصة المواطنة المدنية حسان صقر عبر حسابه على "تويتر":

تخيلوا ان القاضي ابو سمرا لم يخجل من القول أنه لم يستطع أن يجد حاكم مصرف لبنان بأي مكان، وهو مبارح كان ببعلبك وقبله كان عالاعلام الخ…تخيلوا انه حاكم المصرف المركزي مجهول مكان الاقامة والعمل بدولة القانون!!ومن ثم تختلج مشاعر بعض السياديين لصدور مذكرة توقيف بحقه من القضاء الفرنسي!! لا شك ان #رياض_سلامة لا يفترض أن يكون المدعى عليه الوحيد المطلوب للعدالة، ولكن هذا لا يجب ان يكون عذراً له، بل سبباً إضافياً فوق ارتكاباته لاستدعائه كشخص مفتاحي وكنز للمعلومات بعملية سرقة أموال اللبنانيين والدولة..