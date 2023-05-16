مصادر قضائية لtayyar.org: مذكرة توقيف سلامة صفعة كبيرة للقضاء اللبناني!

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خاص - كتبت غريس مخايل

توقفت مصادر قضائية لبنانية أمام مذكرة التوقيف التي اصدرتها القاضية الفرنسية اود بوروزي، ورأت أنها " صفعة كبيرة للقضاء،اللبناني الذي بدل ان يلاحق ويوقف المجرمين والمختلسين، أقدم على طرد القاضية اللبنانية الوحيدة التي لاحقته".

وذكرّت المصادر القضائية بأن "القاضية عون سبق وادعت على سلامة مرات عدة بتسهيل تهريب الدولارات الى الخارج وبالتوطؤ مع المصارف لتبديد اموال المودعين وبالتزوير في ميزانيات المصرف، فماذا فعل القضاء اللبناني؟"

وأضافت هذه المصادر: "لقد طردها هذا القضاء ومنع الاجهزة الأمنية من تنفيذ مذكرات الاحضار العديدة التي أصدرتها بحق سلامة".

وعلى خط مواز، لم يكن لدى ناشطين حقوقيين يساهمون في الضغط على القضاء لملاحقة سلامة وناهبي المال العام إلا القول: "ارحلوا عنا قبل ان تحل عليكم الى الابد لعنة التاريخ ولعنة الفقراء والمظلومين".