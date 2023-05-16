living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فياض استقبل وفدا من جمعية MEDREG: محظوظون لأننا قادرون على الاستفادة من رؤيتها

16
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، على مدى يومين في الوزارة، وفدا من جمعية MEDREG برئاسة رئيسها عبد اللطيف بارداش.

وتحدث فياض فقال: "نشعر بأننا محظوظون كوننا قادرين على الاستفادة من رؤى شريكنا MEDREG، الذي تجلب مشاركته في العملية سنوات من الخبرة وأفضل الممارسات، في إنشاء الهيئات الناظمة، وتشركة المؤسسة العامة، وكذلك المرافق ومشاركة القطاع الخاص".

من جهته، قال بارداش: "لدى MEDREG الكثير لمشاركته مع لبنان في ما يتعلق بإنشاء الهيئة الناظمة. خاض أعضاؤنا عمليات وممارسات مماثلة بهدف إنشاء سوق طاقة عاملة وتنافسية. لذلك، يسعدنا أن ندعم وزارة الطاقة في هذه الخطوات الأولى والفترة الإنتقالية التي ستؤدي إلى سوق كهرباء عادلة وفعالة توفر طاقة موثوقة وأسعارا معقولة للمستهلكين اللبنانيين".

وأشار بيان للمكتب الإعلامي لوزير الطاقة إلى أن "هذه الجمعية تضم 27 هيئة ناظمة من 22 دولة ومركزها ميلانو في إيطاليا، وهي تعنى بالهيئات الناظمة لقطاع الطاقة في بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط. وكون وزارة الطاقة والمياه قد أعدت هيكلا تنظيمياً لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وفتحت باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها، واستقبلت حوالة ستين طلبا حتى اليوم، قامت اللجنة التي شكلها وزير الطاقة والمياه وليد فياض بمناقشة وتقييم الطلبات مع وفد MEDREG، وتبنت هذه اللجنة توصيات MEDREG بشأن تمديد فترة التقدم بطلبات الترشيح لمدة 3 أشهر إضافية للسماح بمزيد من المشاركة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   