فياض استقبل وفدا من جمعية MEDREG: محظوظون لأننا قادرون على الاستفادة من رؤيتها

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استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، على مدى يومين في الوزارة، وفدا من جمعية MEDREG برئاسة رئيسها عبد اللطيف بارداش.

وتحدث فياض فقال: "نشعر بأننا محظوظون كوننا قادرين على الاستفادة من رؤى شريكنا MEDREG، الذي تجلب مشاركته في العملية سنوات من الخبرة وأفضل الممارسات، في إنشاء الهيئات الناظمة، وتشركة المؤسسة العامة، وكذلك المرافق ومشاركة القطاع الخاص".

من جهته، قال بارداش: "لدى MEDREG الكثير لمشاركته مع لبنان في ما يتعلق بإنشاء الهيئة الناظمة. خاض أعضاؤنا عمليات وممارسات مماثلة بهدف إنشاء سوق طاقة عاملة وتنافسية. لذلك، يسعدنا أن ندعم وزارة الطاقة في هذه الخطوات الأولى والفترة الإنتقالية التي ستؤدي إلى سوق كهرباء عادلة وفعالة توفر طاقة موثوقة وأسعارا معقولة للمستهلكين اللبنانيين".

وأشار بيان للمكتب الإعلامي لوزير الطاقة إلى أن "هذه الجمعية تضم 27 هيئة ناظمة من 22 دولة ومركزها ميلانو في إيطاليا، وهي تعنى بالهيئات الناظمة لقطاع الطاقة في بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط. وكون وزارة الطاقة والمياه قد أعدت هيكلا تنظيمياً لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وفتحت باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها، واستقبلت حوالة ستين طلبا حتى اليوم، قامت اللجنة التي شكلها وزير الطاقة والمياه وليد فياض بمناقشة وتقييم الطلبات مع وفد MEDREG، وتبنت هذه اللجنة توصيات MEDREG بشأن تمديد فترة التقدم بطلبات الترشيح لمدة 3 أشهر إضافية للسماح بمزيد من المشاركة".