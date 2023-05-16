"كان يعلم"... صحافي لبناني يكشف: لا امكانية "للطعن" الذي يتحدث عنه سلامة!

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غرد الصحافي تمام نورالدين عبر حسابه على "تويتر":

لا امكانية "للطعن " الذي يتحدث عنه سلامة أن يغير الواقع و ضع سلامة ، اصبح مدعىً عليه و مطلوب بمذكرة توقيف دولية .

بالنسبة لقانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي ، رياض سلامة قد تبلغ حضوره عندما توجهت له قاضية التحقيق الفرنسية في بيروت في نهاية جلسة الاستماع له و قالت له ؛ عليك الحضور الى مكتبي في ١٦ ايار ، هذا ضروري .

التبليغ الشفهي في قانون اصول المحاكمات هو تبليغ قانوني و نافذ .

عندما يتم مثلا تاجيل جلسة محاكمة un renvoi d’audience من قبل قاضي الحكم او عندما يتم التبليغ عن جلسة استماع جديدة او تحقيق من قبل قاضي التحقيق، يتم ذالك شفهيا و دون حاجة للتوقيع من قبل المطلوب الاستماع له ، و يقول القضاة حرفياً : عليك الحضور في تاريخ كذا و لن نرسل لكم دعوة خطية اخرى ، هذا ما قالته قاضية التحقيق في بيروت

M Salmé , vous êtes convoqué le 16 mai et vous ne recevez pas une autre convocation…

رغم اصرار شربل ابو سمرا على انه ليس مكتب تبليغات ..و رغم ان القضاء اللبناني "لم يعثر على سلامة " ، فذالك لا يغير بمسار التبليغ شيئا . رياض قد تبلغ …و كان يعلم ..و تغيّب بدون معذرة قانونية …و العواقب وخيمة .