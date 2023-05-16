مرتضى: تلكؤ الاجهزة الأمنية في ردع المعتدين على الاملاك العامة شجعهم على التمادي

A + A -

وجه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى كتابا الى وزير الداخلية طلب منه الايعاز الى الجهات المختصة من اجل ايقاف كافة التعديات والاعمال الحاصلة في محيط موقع افقا الاثري، من استحداث إنشاءات وشق طرقات وحفريات غير شرعية والتي بدأت عام 2022 ، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشان كل من يثبت التحقيق تورطه .



كما وجه المرتضى كتابا الى النائب العام المالي من اجل الشروع في إجراءات جزائية بحق المرتكبين.



ولفت وزير الثقافة الى انه "سبق وطلب من الأجهزة الامنية والقضائية اكثر من مرة العمل على ردع المعتدين، إلا ان تلكؤاً ما جعل هولاء يمعنون في ارتكاباتهم ويصرون على التجرؤ على الأملاك العامة التي تشكل ثروة وطنية لكل اللبنانيين وللأجيال الصاعدة".