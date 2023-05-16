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خبر سار للبنانيين عن كميّة الفيول العراقي لكهرباء لبنان

16
MAY
2023
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بعد المسعى الذي قام به  نائب المدير العام لأمن الدّولة العميد حسن شقير لزيادة كميّة الفيول المقرّرة للبنان، أُبلِغ العميد اليوم، موافقة مجلس الوزراء العراقيّ في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة السيّد محمد شيّاع السوداني، عن رفع نسبة الفيول التي يتمّ تزويد لبنان بها لمساعدته على إنتاج الكهرباء، إلى مليونٍ ونصف مليون طنّ في العام.
    وفي الإطار نفسه، وافق مجلس الوزراء العراقيّ على إبرام عقدٍ جديدٍ مع لبنان لتزويده بمليونيّ طنّ من النفط الخام سنويّاً، وكلّف شركة "سومو" إنجاز العقد الجديد، مع إبداء الشركة العراقيّة التزامها الكامل تجهيز العقد الجديد.
    وكان نائب المدير العامّ لأمن الدولة العميد حسن شقير، قد زار بغداد أواخر الشهر الماضي، حيث أبلغه الجانب العراقيّ نيّتة تجديد عقد الفيول المبرم مع لبنان وزيادة الكميّات.
وفي أعقاب هذا القرار، زار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، بغداد، يرافقه العميد شقير، من أجل استكمال إنجاز التفاصيل التقنيّة الخاصّة بالعقد الجديد.

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