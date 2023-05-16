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هكذا تفاعل اللبنانيون مع خبر مذكرة توقيف سلامة: بين الفرح والسخرية من القضاء المتقاعس: "يمكن بوريزي طلعت عونية"!!

خاص tayyar.org

اشتعلت#وسائلالتواصلالإجتماعي في لبنان بردود الفعل على إصدار القاضية الفرنسية أود بوروزي مذكرة توقيف في حق حاكم مصرف لبنان #رياض_سلامة، وتراوحت بين الأمل بوصول اللبنانيين إلى حقوقهم في محاسبة المنظومة المصرفية - السياسية، وبين السخرية من أداء بعض القضاة اللبنانيين الذين سعوا لحماية سلامة.

فالمحامية الناشطة في مجموعة "كاليبر" أوديت نجيم صوايا سألت في تغريدة لها: "معقول هيئة التأديب الفرنسية تصرف القاضية يللي صدرت مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة من الخدمة؟

https://twitter.com/sawayaodette/status/1658479107792080905?t=QDkXIYNAuyxBDtGOIVar4A&s=19

وأضافت صوايا في تغريدة أخرى: "مبروك شربول"، في اشارة الى القاضي شربل أبو سمرا الذي تذرع بعدم القدرة على إبلاغ سلامة.

https://twitter.com/sawayaodette/status/1658478824198385667?t=SX933qeQBgHWNG-VFeUAKQ&s=08

وأكدت الناشطة زينة عواد على:"العزاء في مصرف لبنان واللّطم في عين التينة

‎#لص_الجمهورية

‎"#غاده_عون

https://twitter.com/Zeinaaw50543453/status/1658479754071408643?t=GOdHtfXKnmqc1wGOiVAENA&s=19

وكتب الناشط حسين بزي على حسابه على "فايسبوك": "رياض سلامة كان مفكّر القاضية الفرنسية Audi Buresi متل علي ابراهيم والأنتربول متل درك عماد عثمان" 😂

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid036d2rw5eJopPnVjFa7BMMcRbcXfLzo2VG7k2TuiEtZARu9SWyjdrWETmRCmcmAEJHl&id=100048636560339&mibextid=Nif5oz

الإعلامية ريتا نصور أنجيليني كتبت على "تويتر":

أ.ف.ب: قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة !

يمكن عونية وكل اللي عم بيصير كيدية سياسية 🤣

https://twitter.com/RitaNassour/status/1658474008428568579?t=zjxpK2csN6UgYBirRpinMw&s=19

ورأى المحامي ايلي اسود والقيادي السابق في #القوات_اللبنانية: "على الاجهزة اللبنانية مداهمة المطلوب بمذكرة توقيف دولية في كل الاماكن المحتمل لجوئه اليها على الاراضي اللبنانية ، هي تعلم اين هو ، كونه تحت حمايتها منذ زمن ، سقط الرأس ، وستسقط المنظومة الاخطبوطية المرتبطة به .."

https://www.facebook.com/100003034302005/posts/pfbid02tf17D8JZ22YuhzwCNFCPcjk2HWiwnRQWUR4kBPCwmXgearHdJD2wk2dt2D4JmJo2l/?mibextid=Nif5oz

الإعلامي جورج حداد كتب على #فايسبوك: "طلع الضو ع الواوي"

مذكرة التوقيف".

https://www.facebook.com/100003063251691/posts/pfbid02J3Pm7V1aoMqVSmpu4dkEpWLruUDVYnse7SHaGCPe5T8m99Wzqt2QeYUKpxJ6MtL5l/?mibextid=Nif5oz

ومن جهته كان النائب في تكتل #لبنان_القوي إدي معلوف قد كتب: "من وجه العدالة"، وأسبق العبارة بصورة فأر.

https://twitter.com/edymaalouf/status/1658457868234903553?t=a0KZscz3aNZvee_3ALp4xw&s=08