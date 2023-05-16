living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- تحرك لمحامي التيار في قصر عدل بيروت وتسليم مذكّرة: القرار بفصل القاضية عون سياسي والهدف منه حماية المنظومة الفاسدة

16
MAY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

نظّمت هيئة المحامين في التيار الوطني الحر وقفة في قصر العدل في بيروت، وهذا التحرك جاء على خلفية المخالفات التي ارتبكت مؤخراً وآخرها القرار الذي إتخذه المجلس التأديبي بصرف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون اضافة الى رفع الحصانة عن المحامي وديع عقل للمطالبةبمحاربة الفساد واستعادة أموال المودعين.
حضر التحرك الذي تخلله وقفة في قاعة "الخطى الضائعة" في قصر العدل في بيروت، نقيب منسق قطاع المهن الحرة في التيار الوطني الحر الوطني الحر المحامي فادي الحاج، منسق هيئة المحامين وسيم بو طايع اضافة الى عدد من المحامين في التيار.
التقى الوفد وزير العدل هنري خوري، نقيب المحامين ناضر كسبار وتم تسليمهم مذكرة حول القرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة بتاريخ 04/05/2023 بحق مدعي عام جبل لبنان القاضية عون، وتضمنت المذكرة أنه "أثناء وجود القضاة الاوروبيين في لبنان للتحقيق في قضايا تبييض الأموال والتزوير وغيرها من القضايا التي سبق أن حققت بها القاضية غادة عون صدر عن المجلس التأديبي قرار قضى بفصل القاضية عون من السلك القضائي ومنعها من مزاولة المهنة".
ورأت هيئة المحامين في المذكرة أن "السبب الحقيقي خلف قرار فصل القاضية عون أنها مع قلة من زملائها أجروا تحقيقات في ملفات الفساد ومنها ملف مصلحة تسجيل السيارات والاليات (النافعة)، مصرف لبنان، الدوائر العقارية وبقية المصارف"، واعتبرت الهيئة أنه "من غير الجائر صدور هكذا قرار بحق قاض فتح ملفات فساد والتحقيق بها لا سيما أنها تلك التي أوصلت الشعب اللبناني الى وضعه الحالي من الناحية الاقتصادية والمالية المتردية في حين أن قضاة آخرين اعتكفوا عن القيام بواجباتهم في قضايا لا تقل أهمية وفي مقدمتها انفجار المرفأ ولم يعد أحد يسأل عن أسباب التحقيق فيه".
وأضافت: "من الثابت أن القرار الصادر بحق القاضية عون جائر والهدف منه حماية المنظومة الفاسدة التي تضررت من الاجراءات القانونية "، معتبرة أن "هكذا قرار صدر عن هيئة مشكلة من قضاة أقل درجة من القاضية عون وفي غير محله وبني على افتراءات لا أساس لها، وما حصل بتاريخ 04/05/2023 قد يؤثر على حسن سير العدالة وعلى الجسم القضائي"، مشددة على أن "القرار الصادر بحق غادة عون سياسي فالمنظومة الفاسدة قررت التخلص من غادة عون وانتظرت الفرصة السانحة لتنفيذ رغبتها وهذا الذي حصل بصدور القرار بتاريخ 04/05/2023".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   