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قرار لمحافظ بيروت بوضع الاختام على موقف سيارات للعموم...لهذا السبب!

16
MAY
2023
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قرارا عدد 440 /ب تاريخ 15-5-2023 يتعلق بوضع الاختام وإقفال موقف سيارات للعموم، وجاء فيه:
"بناء على الكشف الذي قام به قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت رقم 130/2023 ق.م.، حيث تبين أن موقف السيارات المكشوف للعموم في العقار رقم 125 و128 الأشرفية يستثمر وغير ملتزم بأحكام القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023، سيما لجهة عدم الإعلان عن التعرفة الرسمية على مدخل الموقف (50 سم x 70 سم) وعدم التقيد بها.
بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تقفل وتوضع الأختام على موقف سيارات مكشوف للعموم، الكائن في العقار رقم 125 و128 من منطقة الأشرفية العقارية - شارع كرم الزيتون مقابل كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس.

المادة الثانية: يمنع منعا باتا فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملا بالمادة 395 من قانون العقوبات.

المادة الثالثة: تكلف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس تنفيذ هذا القرار، على أن تؤمن دائرة السير في مصلحة الهندسة المستلزمات الضرورية (سلاسل وحواجز معدنية وغيرها...) عند الاقتضاء، وذلك لضمان حسن التنفيذ.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

علما أنه تم تنفيذ قرار الاقفال ووضع الاختام على الموقف المذكور صباح اليوم الثلاثاء الواقع في 16-5-2023 وهو ثالث موقف سيارات للعموم يتم اقفاله وختمه بالشمع الأحمر في أقل من أسبوعين لعدم التزام أصحابها بالتعرفة الرسمية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

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