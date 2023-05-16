الحلبي: عإيّامي ما في إفادات!

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أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ألاّ افادات لطلاب الشهادات الرسمية "على ايامه"، وقال: "لا نرى أيّ سبب لتأجيل او إلغاء الامتحانات الرسمية، لأن الامتحان هو المسار الطبيعي لإنهاء العام الدراسي".



وأوضح الحلبي، في حديث إذاعي أن "المدارس الرسمية تقوم بدورات تكثيف، بما يعوّض للتلاميذ ما فقدوه في خلال فترة الانقطاع، لعدم حرمانهم من حقهم في الحصول على الشهادات التي يستحقونها.



ورداً على سؤال عن مشاركة الأساتذة في المراقبة والتصحيح، أكد الحلبي أن "الأساتذة أكثر حماساً لإجراء الامتحانات".