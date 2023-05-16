رفعٌ تدريجي للأقساط المدرسية؟

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أكدّ الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنّ "المدارس الخاصة استطاعت انجاز عام دراسي طبيعي واستكمال البرنامج التعليمي وذلك من خلال تضحية الأساتذة وتعاون الأهالي".



وعن الوضع المالي في المدارس الكاثوليكية، قال نصر في حديثٍ لـ "صوت لبنان": "المؤسسات التربوية ضحّت بما فيه الكفاية خلال السنوات الأخيرة التي تخلّلتها أزمات صحية واقتصادية، اضافة الى تضحية الأساتذة واستمرارهم في التعليم بشكل شبه مجاني لإتمام رسالتهم التعليمية والوقوف الى جانب الأهالي".



وتابع، "نحن في صدد التوجّه الى رفع تدريجي للأقساط المدرسية آخذين بعين الإعتبار وضع الأهالي".