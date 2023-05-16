living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قيادي في دمشق لـ tayyar.org: سورية لن تغلق أبوابها في وجه أحد... وحل أزمة النازحين يتطلب قرارًا من الحكومة اللبنانية أولَا

16
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حسان الحسن-
أكد مرجع قيادي في دمشق، أن الدولة السورية ماضية في طي صفحة الحرب الكونية على البلاد، ولهذه الغاية أصدرت الرئاسة السورية عفوًا، يسهم في تسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، كاشفًا أن عددًا كبيرًا من المواطنين إستفادوا من العفو، وعادوا إلى بلادهم، ومجددًا تأكيد السلطات السورية، أن أبواب سورية مفتوحة أمام جميع أبنائها.


وفي حديثٍ إلى موقع tayyar.org، يسأل القيادي: "لي ما بدو يرجع، شو منروح على لبنان، منجيبوا بالقوة؟".

 

ويلفت إلى أن بعض السذّج في لبنان، ومن يقف خلفهم في الخارج، لايزالون يتوهمون أن بإمكانهم ممارسة الضغوط على الحكومة السورية من خلال إستخدام ورقة النزوح، ومحاولة إيهام الرأي العام، أن حل الأزمة السورية لايزال بعيد المنال، وأن هناك "معارضة" للدولة السورية، على حد قوله.


ويوضح القيادي أن عودة النازحين إلى ديارهم، هي تأكيد على إنتهاء هذه الأزمة، وإعلان إنتصار سورية في الحرب الكونية التي شنت عليها، وهؤلاء السذج يكابرون ويحاولون ألا يصدقوا ذلك. نايهك بإستغلال المعترضين عينهم على وجود اللاجئين السوريين في لبنان، لهذه الورقة في جني الأموال الطازجة من المنظمات الدولية الممولة لإستمرار اللاجئين خارج البلاد، خصوصًا في لبنان.

 

ويشير المرجع إلى أن غالبية النازحين السوريين الموجودين في لبنان، لم يتورطوا في الأعمال الإرهابية والتخربيبة، وليس لديهم مشكلاتٍ أمنيةٍ، مشددًا على ضرورة تفعيل التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية من جهة، وبين السلطات في بيروت والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، لتسريع عودتهم الى بلدهم.


ولا يخفي القيادي وجود بعض العوائق والمشكلات التقنية جراء الدمار، التي تحول دون إتمام العودة المرجوة، خصوصًا أن بعض النازحين ممن فقدوا بيتوهم، لديهم ملء الرغبة بالعودة إلى سورية، ولكن آثار الدمار، حالت دون تحقيق هذه الرغبة، كاشفًا أن البحث في إيجاد حلٍ لهذه القضية يتم بعيدًا من الأضواء.

 

ويقول: إن "سورية لم تغلق أبوابها في وجه أي من أبنائها".

 

القيادي السوري يدعو الجهات اللبنانية المعنية بقضية النزوح الى حلها بموضوعيةٍ وبعيدًا من الشعبوية، مشددًا على ضرورة تفعيل التنسيق الرسمي بين الجانبين اللبناني والسوري للتفاهم على إدارة مختلف المصالح المشتركة بين البلدين.


وعن موضوع الساعة، أي إستعادة سورية لمقعدها في الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة العربية المزمع عقدها في جدة في السعودية،
يؤكد القيادي أن دمشق لم تطرد سفيرٍ أي دولةٍ من سورية، لكن بعض السفراء غادورا بطلب من إدارة دولهم،

 

ويقول: "أهلًا وسهلًا بمن يريد العودة".

 

كذلك يوضح أن سورية لم تخرج من أي منظمة دولية أو عربية، بل أخرجت، واليوم إستعادت دمشق مقعدها في جامعة الدول العربية، وسورية ماضية في إستعادة حضورها على مستوى المنطقة والعالم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   