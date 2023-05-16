عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 أيار 2023

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الأخبار: خريف إردوغان

جنبلاط يعود إلى «مرشح التسوية»: اتفاق جعجع وباسيل جاء بعون! اتفاق خصوم فرنجية لم يُنجز

عميل فلسطيني «على القطعة»... ومقابل 300 دولار لكل مهمة: تصوير مبانٍ و«مولات» و«إنترفون» السكّان في الضاحية والجنوب!

الديار: الرهان على تسوية رئاسيّة دونه عقبات... ودمشق «نجمة» قمّة جدّة لا بيروت!

المعارضة تسابق الزمن... وأزمة ثقة مع «الوطني الحرّ»

بري يرفض «المناورة»... وميقاتي الى دمشق قريباً... السجون «قنبلة موقوتة»

النهار: مرشح المعارضة: ربع الساعة الأخير رهن باسيل؟ ترقّب للإجراء القضائي الفرنسي بعد تخلف سلامة

البناء: سورية تخطف الأضواء في تحضيرات القمة العربية… والمقداد: نتطلع إلى المستقبل/ تركيا لدورة ثانية بعد أسبوعين… فهل تنعقد قمة الأسد أردوغان لجدولة الانسحاب والعودة؟/ جنبلاط يعتذر عن ترجيح كفة بين المعسكرين… وباسيل للتوافق الجامع بين «الممانعة» و«المواجهة»/



اللواء: مفاوضات باسيل - جعجع تسابق الوقت.. و جلسة الانتخاب بعد القمَّة

جنبلاط يُخلي الساحة «للسياديِّين» والتصويت لتيمور.. والقضاء اللبناني يسحب يده من ملاحقة سلامة



الجمهورية: إستعدادات سياسية للجلسة التنافسية

تقاطع أميركي-إيراني: لا غاز للبنان قبل التسوية!



نداء الوطن: جعجع يطالب بري بجلسة انتخاب... وباسيل "يرقص على الحبلين"

جنبلاط لنصرالله: سهِّل التسوية كما الترسيم





?l'orient le jour: Le Hezbollah imposera-t-il le successeur du gouverneur de la BDL