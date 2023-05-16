أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 أيار 2023

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الأخبار: علم وخبر

كسبار هدّد القضاء

نقل أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين رسالة من نقيب المحامين ناضر كسبار إلى أكثر من مرجع قضائي فحواها بأن إبطال قرار مجلس النقابة بتنظيم الظهور الإعلامي للمحامين سيترتب عليه امتناع النقابة عن إعطاء الإذن بملاحقة أي محام ينتقد القضاء أو يُحقِّره. وبحسب مصدر قضائي، كان وقع الرسالة «مدوّياً»، ما أجبر محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية، الأسبوع الماضي، إلى رد الطعن في القرار الذي قدّمه عدد من المحامين.



معركة في المجلس الدستوري



تردد أن عضواً في المجلس الدستوري محسوباً على الحزب التقدمي الاشتراكي يخوض مع زميل له محسوب على تيار المستقبل، معركة داخل المجلس لإبطال قانون التمديد للانتخابات البلدية.



الجماعة والأحباش... «قلوب مليانة»

لم تنته ذيول التوتر الذي شهدته صيدا أخيراً بين الجماعة الإسلامية وجمعية المشاريع الإسلامية، إثر إشكال بين عناصر من الطرفين خلال نشاط نظّمه «الأحباش» على الكورنيش البحري. ورغم ما تردد عن مبادرة النائب عدنان طرابلسي بالتواصل مع الجماعة عبر النائب أسامة سعد وعقد مصالحة بين المشاركين في الإشكال، بقي سقف تحريض الجماعة عالياً، ووصل حدّ رفع «يافطات» تهاجم عقيدة الأحباش الدينية. و أعاد البعض مبالغة الجماعة في الهجوم على «الأحباش» إلى «القلوب المليانة» من تزايد حضورهم بين إسلاميي المدينة بموازاة قاعدتهم الضخمة داخل مخيم عين الحلوة.



قطيعة بين الوزير والمدير

الخلاف مستمر منذ حوالي ثلاثة أشهر بين وزير الصناعة جورج بوشكيان والمدير العام للوزارة داني جدعون، ما أدى إلى قطيعة تامة بينهما بسبب استياء المدير من اعتداء الوزير على صلاحياته. وقد بدأ الخلاف ينعكس سلباً على جو الوزارة والموظفين فيها.



نجل «الإمبراطور» لبلدية الشويفات

عمل فراس الجوهري، نجل رئيس بلدية الشويفات السابق فضيل الجوهري، على شراء مولدات لتأمين الكهرباء مجاناً لأبناء المنطقة، إضافة إلى تأمين تمديدات للمياه مجاناً أيضاً. ويتردد أن الجوهري الابن ينوي الترشح إلى رئاسة البلدية، وأنه فاتح بعض المعنيين بالأمر، وباشر بفتح قنوات تواصل مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان يطلق على والده لقب «الإمبراطور».

البناء: خفايا وكواليس

كواليس



قال خبير تركي إن أردوغان تقدّم في الأرياف بينما تراجع في مدن اسطنبول وأنقرة وأزمير والسبب هو قضية النازحين السوريين التي تضغط على المدن اقتصادياً واجتماعياً وأن أردوغان يستطيع الفوز في الدورة الثانية إذا سارع للاتفاق مع الأسد على جدول للانسحاب مقابل جدول للعودة.



حفايا

قال مصدر نيابي إن بعض نواب القوات يتمنى قيام رئيسهم بما يسمّونه الصفقة الكبرى مع المرشح سليمان فرنجية برعاية سعودية ويسبق منافسه رئيس التيار؛ وبعض نواب التيار يتمنّى تفاهم رئيسهم مع القوات والانتقال من السعي لرئيس يتوافق عليه الجميع ومنهم حزب الله إلى مرشح يواجه فرنجية.



اللواء: أسرار

همس

لا تزال سفيرة دولة كبرى تبلِّغ من تلتقيهم أن بلادها غير معنية بعودة سوريا الى الجامعة العربية، وهي ماضية بتطبيق مندرجات قانون قيصر!



غمز

بدا مرشح رئاسي أكثر ميلاً للخروج، بأقل خسائر من البازار الرئاسي، قبل أن يُطلب منه ذلك..

لغز

شخصية روحية مقرّبة أبدت حزنها على أداء سياسيِّي طائفتها، مشيرة إلى أن المهم إنهاء الشغور الرئاسي بصرف النظر عمن يملأ هذا الفراغ..