جنبلاط لنصرالله: سهِّل التسوية كما الترسيم... المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

إطلالة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التلفزيونية مساء امس حسمت بوضوح موقفه الرافض لترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لمنصب رئيس الجمهورية في لبنان ووصفه بأنه "مرشح تحدٍّ" مثلما هي حال مرشح المعارضة النائب ميشال معوّض.

وشدد على مجيء "مرشح تسوية" داعياً الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى تسهيل التسوية كما فعل مع الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل.

وتجنب جنبلاط الدخول بجدية في أسماء المرشحين المطروحين للتسوية أو التوافق بين أطراف المعارضة رغم أنه طرح سابقاً هذه الأسماء.

وحمَّل الثنائي الشيعي من جهة و"القوات" و"التيار" من جهة أخرى مسؤولية التأخير.

وقال "ان المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية ورئيس مجلس الوزراء يُسمى من خلال الاستشارات الملزمة".

وألمح جنبلاط الى أن اللقاء الديموقراطي قد يقترع بورقة بيضاء اذا لم يقتنع بالمرشحين.