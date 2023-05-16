ميقاتي الى دمشق

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في ملف النزوح السوري، أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أعلن في اللقاء التشاوري الأخير بين الوزراء أنه مستعد لترؤس الوفد الوزاري الى سوريا شخصياً، مشيراً الى أنه من المرجّح أن يلتقي ميقاتي الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية في جُدّة..

وكشف الوزير انه خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في 22 الجاري للبحث في موضوع اللاجئين سيُتّخذ القرار بتاريخ زيارة الوفد اللبناني سوريا، واشار الى طلب الجانب اللبناني تشكيل لجنة ثلاثية تضم الى لبنان سوريا ومفوضية اللاجئين، ينبثق عنه لجان فرعية لكل قرية لمتابعة مشاكل اللاجئين، ولكن جاء الرفض من المفوضية.

واكد شرف الدين وجود تحضير لقوافل جديدة من اللاجئين تتجه الى سوريا بأقرب فرصة بعد جلسة مجلس الوزراء ، مشيراً الى ورود 750 اسما.

وقال: «هو عدد خجول ولكن أفضل من لا شيء».