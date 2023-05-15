نقابة موظفي الخليوي تمهل وزارة الاتصالات حتى نهار غد للرد على المطالب وإلا!

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أمهلت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، وزارة الإتصالات حتى نهاد غد الثلاثاء للاجابة على المطالب وإلا ستعلن التوقف عن العمل حتى تصحيح الخلل في القيمة الفعلية للرواتب.



وجاء في كتاب وجهته النقابة الى الموظفين: "بِناءً على الإجتماع الذي عُقِدَ مع إدارتي الشركتين خلالَ الأسبوع الماضي، بحيثُ كانَ في من المقرَّرِ أن يَتُمَّ نقل نتائج الإجتماع لبلوَرَتِهِ في وزارة الإتصالات مطلع الأسبوع الحالي، عَلِمنا، وبكثيرٍ من الإستغراب، بتأجيلِ الإجتماع المخصَّصِ لبحث شؤونٍ خاصّةٍ بالموظفينَ حصراً، إلى يوم الأربعاء في 24 أيار 2023، بحيثُ لا يمكن عندها تطبيق ما تَمَّ الإتفاق عليه، لتزامنه مع قُرْبِ صرفِ الرواتب".

اضاف: "لِذَلِك، وبناءً على ما تقدَّم، وبحرصٍ ومسؤولية، تتمنَّى النقابة أن يتمّ الجواب بشكلٍ واضحٍ على المطالب المحقّة و الملحّة للموظفين خِلال نهارَ غدٍ، الثلاثاء، أو ستكون مُرغَمةً على إعلانِ التوَّقُفِ عن العمل، لحين تصحيح الخلَلِ في القيمة الفعليّة للرواتب، وتأمين المساواة بين جميع الموظفين بالنسبة إلى مستحِقاتهم وترقياتهم المتراكمة"