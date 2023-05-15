مقدمة نشرة الOTV

في أسبوع قِمَّة عودة سوريا الى الجامعة العربية، على وقع خطرٍ انتخابي يتهدد مصير الرئيس التركي، لا مؤشرات حاسمة في شأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

فالثنائي على تمسُّكِه بسليمان فرنجية، على رغم قول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليوم بأن فريقه لا يريد أن يستأثر لا بسلطةٍ ولا بدولة، بل أن يتشارك مع كلّ الآخرين لصنع دولة عادلة تحكمها المؤسسات والقوانين.

اما المعترضون على مرشح الممانعة، فيبدو أنهم وضعوا جانباً مرشح المواجهة، ويعملون على تقارب معين مع التيار الوطني الحر. وفي هذا الاطار، اجاب سمير جعجع رداً على سؤال عن التوصّل الى اتفاقٍ مع التيّار بالقول: إسمحوا لي بألا أعلن عن أسماء أو توجّه، فلسنا مرغمين على ذلك في الوقت الحالي، ولن نكشف أين أصبح التواصل مع التيار. وعن الموقف السعودي، جزم جعجع بأنه لم يتغير، فالمملكة ترى أنّ على اللبنانيّين أن يختاروا الرئيس الذي يعتبرونه مناسباً في هذه المرحلة.

وفي انتظار الدخان الابيض الرئاسي، دخان اسود قضائياً، من خلال الالاعيب المستمرة، الهادفة الى التحايل على مثول حاكم مصرف لبنان امام القضاء الفرنسي.

وفي كل الاحوال، تترقب الاوساط السياسية والشعبية المواقف التي سيطلقها الاربعاء المقبل الرئيس العماد ميشال عون في مقابلة خاصة عبر الOTV بعد نشرة الاخبار المسائية، فهل من مفاجآت؟