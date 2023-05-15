أهالي اللبنانيين الموقوفين في الإمارات طالبوا الدولة بمتابعة قضية أبنائهم

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نفذ أهالي اللبنانيين الموقوفين في الإمارات العربية المتحدة وقفة أمام السرايا الحكومية ومقر وزارة الخارجية في وسط بيروت، مطالبين "الدولة بمتابعة قضية أبنائهم".

ورفعوا لافتات حملت أسماء الموقوفين ودعت إلى كشف مصير أبنائهم وصور الراحل غازي عز الدين، معتبرين أن "السكوت عن هذا الملف جريمة، في ظل غياب أي معلومات تتحدث عن أوضاعهم داخل السجون الإماراتية".

وأشار بيان للأهالي إلى أن "هذا التحرك يأتي بعد أيام على إعلان وفاة المغترب اللبناني الموقوف في الامارات غازي عز الدين في الإمارات"، لافتا إلى أن "وفدا من الأهالي توجه للقاء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب في الوزارة، كما التقى وفد آخر مستشار رئيس الحكومة في السرايا الحكومية".

وأعلن رئيس لجنة أهالي الموقوفين في الإمارات عفيف شومان "استمرار التحركات حتى التوصل إلى حل في هذه القضية".