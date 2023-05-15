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حمدان: أهمية المواجهة الوطنية الحقيقية والصحيحة لملف النازحين السوريين

15
MAY
2023
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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، نائب الأمين العام لجبهة الدفاع الوطني مارون بطرس مخول، رافقه العضو المؤسس فيكتور المعلوف، والمستشارة الإعلامية للجبهة كاتي يمين، في مقر المرابطون.


بعد اللقاء، أكد المجتمعون على أهمية المواجهة الوطنية الحقيقية والصحيحة، لملف النازحين السوريين، عبر خطة ممنهجة استراتيجية بعيدة عن الاستغلال السياسي والإعلامي، لقضية خطيرة بمستوى النزوح السوري المرتبط بالواقع الإقليمي والدولي المعقد في هذه المرحلة.


شدد المجتمعون أن هذا النزوح السوري، يخضع اليوم لمحلولات استغلالية، لا إنسانية، من أجل استخدامهم لتحسين شروط المفاوضات في الساحة السورية من قبل عدة أطراف دولية وإقليمية، دون الأخذ بالاعتبار بالتهديد الوجودي للوطن اللبناني، في ظل الإهمال الظرفي، من قبل الادارة الرسمية اللبنانية، بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي إن فقدان شرعية القرارات الجدية لمعالجة قضية مفصلية بحجم النزوح السوري، ووجوده في لبنان.


يدعو المجتمعون كافة القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللبنانية، إلى عقد حوار جدي، يتعلق بمستقبل هذا النزوح في لبنان من منطلق الحرص الوطني، دون الخضوع لمعطيات مذهبية أو طائفية أو سياسية ضيقة.

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