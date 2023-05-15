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أفاد “تحالف متحدون”، في بيان ، ان قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت حددت يوم 16 حزيران 2023 موعدا لجلسة مخصصة لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في شكوى محامي تحالف متحدون المسجلة برقم 2020/297 وهي الدعوى القضائية الأولى من نوعها ضد سلامة بجرم ضرب العملة الوطنية وما نتج عنه من أضرار ومآسٍ مالية واقتصادية، والتي كان تقدم بها المحامي رامي عليق أساسا بتاريخ 10 تموز 2020 وأحيلت أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا (الذي قرر الهجرة من لبنان). وكانت محكمة التمييز الجزائية قد ردت طعون المدعى عليه سلامة باستثناء ما يتعلق ببعض مواد قانون النقد والتسليف حصرا، الأمر الذي لم يؤثر في مسار التحقيق لانطباق مواد أخرى مماثلة من قانون العقوبات على وقائع الشكوى.

وأمام ما يتعرض له المودعون والشعب اللبناني عامة من “إبادة جرمية موصوفة متمادية ومتفاقمة كل يوم، يأمل محامو التحالف أن تأخذ العدالة مجراها في حق المدعى عليه لا سيما بعد تغيبه عن حضور التحقيق لأربع جلسات متتالية رغم إبلاغه أصولا ورغم رفض القاضية تابت معذرة موكله المحامي شوقي قازان.