كنعان بعد حسم بعض أسس "الصندوق السيادي : لبتّ المرجعية الدستورية الأسبوع المقبل وقواعد السحب وفق المعايير الدولية والشفافية

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة للصندوق السيادي برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، راجي السعد، ايراهيم منيمنة، غسان حاصباني، حسن فضل الله، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق.

كما حضر رئيس مجلس ادارة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول والاختصاصي المالي في الهيئة محمد صافي.

وعقب الجلسة تحدث النائب كنعان فقال " تابعنا اليوم درس بنود الصندوق السيادي، وقد حسمنا نقاطاً عدة. وستكون هناك محفظة للادخار والاستثمار وهي للأجيال المقبلة ولا يتم المس بعائداتها وتستثمر بمشاريع منتجة وهي بنسبة ٨٠٪؜ اما ال٢٠٪؜ الأخرى فتخصص لمشاريع تنموية تعود بالنفع للمجتمع".

واشار كنعان الى أنه "كما حسمنا العائدات وقواعد السحب واستقلالية الصندوق سنحسم الاسبوع المقبل المرجعية الدستورية للصندوق السيادي التي تشرف بشكل رقابي عليه".

اضاف "استمعنا من هيئة قطاع البترول الى الخطوات التي بقوم بها لبنان راهناً تحضيرا لاستخراج النفط والغاز وهي خطوات واعدة ومهمة للبنان واقتصاده".

وقال كنعان "سيكون هناك مراقب داخلي وخارجي على الصندوق السيادي والمسألة حيوية للبنان نخطو بها خطوات وفق المعايير الدولية والشفافية، على ان نعدّ تقريرنا النهائي ونرفعه للجنة المال والموازنة في اقرب فرصة ممكنة".