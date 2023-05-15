living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“القوات” ترد على “الجمهورية”..

15
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

نسنغرب أشدّ الاستغراب تخلّي صحيفة “الجمهورية” عن موضوعيتها التي كانت تتحلّى بها وموصوفة فيها، وانحرافها إلى دعاية سياسية بعيدة من الوقائع والحقائق، وذلك بدلاً من أن تبقى وسيلة إعلامية كما عهدناها، حيث إنّ ما ورد في افتتاحيتها اليوم يحمل مجموعة مغالطات نسلِّط الضوء على أبرزها:

أولاً، ما نقلته الصحيفة عن أنّ الدكتور سمير جعجع في “موقع المربَك والمرتبِك” لا أساس له من الصحة إطلاقًا، إنما الواقع هو عكس ذلك تمامًا بدليل دعوته الواضحة والصريحة للرئيس نبيه بري من أجل عقد جلسة انتخابات رئاسية هذا الأسبوع لانتخاب رئيس للجمهورية، فكيف يكون مربكًا مَن يدعو إلى جلسة انتخابات رئاسية الآن؟
وكيف يكون مربكًَا مَن دعا إلى جلسات مفتوحة؟
وكيف يكون مربَكًا من حمّل الممانعة ويحملها مسؤولية تعطيل جلسات الانتخابات، كما مسؤولية الشغور الرئاسي؟
ثانيًا، لا يحتمل الموقف السعودي أي تأويل كما تحاول الممانعة تأويله، فهذا الموقف شديد الوضوح لجهة أنّ الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي لبناني، وذلك خلافًا لرهان الممانعة على مباركة سعودية لمرشّحها الرئاسي.
ثالثًا، إنّ ما أوردته افتتاحية “الجمهورية” عن تدرُّج موقف الدكتور جعجع من “الترشُّح لرئاسة الجمهورية، إلى طرح رئيس سيادي، وصولاً إلى تبنيه مرشّح النائب جبران باسيل وخسارته تحالفه الاستراتيجي مع السعودية”، وبالتالي ما ورد عارٍ من الصحة تمامًا، وهو من نسج خيال الممانعة التي عودتنا عليه في سياق ترويجها غير المستند إلى أي وقائع حقيقية، فرئيس “القوات” لم يفكِّر ولو للحظة واحدة هذه المرة بالترشُّح، وتأييده لمرشّح سيادي-إصلاحي مرده إلى أنّ الانقاذ يستحيل أن يتحقّق عن طريق الممانعة، كما أنّ الحوار بين المعارضة و”التيار الوطني الحر” يجري على أسماء مطروحة، وليست بخانة أي فريق سياسي، وتتمتّع بالصفات المطلوبة السيادية والإصلاحية كشرط لتأييد تكتل “الجمهورية القوية” لها، وأما المضحك فهو حرص الممانعة على علاقة “القوات” مع السعودية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   