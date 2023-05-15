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سطو على منزل في بشامون وسرقة خزنة في برمانا..!

15
MAY
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 01-05-2023 وحوالى الساعة 3:00 فجرًا، أقدم 3 أشخاص ملثّمين ومسلّحين على الدخول إلى منزل مواطن في محلة بشامون وعملوا على ضربه وسلبه مبلغ 27،200 دولار أميركي ومصاغا بقيمة 7000 دولار أميركي، وساعات يقدر ثمنها بحوالى 5000 دولار أميركي، وأوراق ثبوتية وهاتفه الخلوي وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة العائدة لمنزله، وفرّوا إلى جهة مجهولة".

وأضاف, "على اثر ذلك، ونتيجة المتابعة الدقيقة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت إلى تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم السوريين: خ. ح. (م مواليد عام 1991), ف. أ. (من مواليد عام 1997), ع. ح. (من مواليد عام 1999)".

وتابع, "قد تبيّن أن أفراد العصابة المذكورة أقدموا بتاريخ 09-05-2023 على الدخول إلى إحدى التعاونيات في محلة برمانا بواسطة الكسر والخلع وسرقوا من داخل مكتب التعاونية خزنة بداخلها مبلغ مالي، وفرّوا إلى جهة مجهولة, وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".

وأشار البلاغ إلى أنه "بتاريخي 9و11-05-2023 وبنتيجة عمليات المراقبة الدقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف الأول في محلة البربير، والثاني في محلة زقاق البلاط، والثالث في محلة برج البراجنة على متن سيارته نوع "نيسان باثفايندر" لون أسود، وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومسدّسان حربيّان، وقناع قماشي لون أسود، وساطور ولوحات سيارة مزوّرة".

وبالتحقيق معهم، "اعترف كلٌّ منهم بما نسب إليه لجهة اشتراكهم مع آخرين بتنفيذ عمليّتَيْ السطو المسلح في بشامون وسرقة الخزنة من برمانا، وأنهم شكّلوا عصابة مسلّحة لتنفيذ عمليات السلب والسرقة، وأن الأسلحة والسيارة التي تم ضبطها قاموا باستخدامها خلال تنفيذ العمليّتَيْن المذكورتَيْن".

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".

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