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الحرارة إلى الـ ٣٤ درجة!

15
MAY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  صافيا اجمالا مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس ال ٣٤ درجة في المناطق الداخلية والجنوبية، وتنخفض نسبة الرطوبة لذا نخذر من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة والاكثار من شرب المياه، على ان  يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تبلغ ذروتها يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى ظهر الأربعاء حيث تنحسر تدريجيا ، ثم يتأثر اعتبارا من يوم الخميس بكتل باردة نتيجة تأثير منخفض جوي على تركيا تؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وبعض التقلبات اعتبارا من  ليل الخميس/الجمعة وحتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة: معدل  درجات الحرارة  لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.

الثلاثاء: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس ال ٣٤ درجة في المناطق الداخلية والجنوبية، وتنخفض نسبة الرطوبة لذا نخذر من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة والاكثار من شرب المياه، على ان  يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

الأربعاء:  قليل الغيوم اجمالا مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء مع ضباب على المرتفعات.

الخميس:  غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة،  حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ خلال الليل بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع:  جيد إجمالا على الساحل، متوسط على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين  60 و 90 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,38

-ساعة غروب الشمس:  19,32

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