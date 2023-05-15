ترحيبٌ لبناني بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية!

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رحّب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام, خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية في جدة, "بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية".



وقال سلام: "قوتنا كعرب بتكتلنا وتكاملنا اقتصاديا والتركيز على تطوير مصالح مشتركة ناجحة لبناء التكامل الاقتصادي لامتنا".



وأضاف، "لم يعد خافياً على احد العبء الاقتصادي الذي يتكبده لبنان جراء استضافته النازحين السوريين وتخفيف العبء عن كاهل لبنان والدول العربية المستضيفة يبدأ حكماً بالعودة السريعة والكريمة والآمنة للنازحين الى وطنهم".

من جهته، رحّب وزير المال السعودي محمد الجدعان خلال اجتماع المجلس, "بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية".



وأكّد, أنَّ "التحديات العالمية ضرورية لتطوير نماذج مالية مستدامة بمنطقتنا والمملكة العربية السعودية تنسق مع الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي".