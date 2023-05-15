عصابة تسرق حوالي 150 سيارة!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامّة، بلاغٌ جاء فيه: "نتيجة عمليّات الرصد والمتابعة لعمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية، توصّلت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية إلى تحديد هويات أفراد عصابة ينشطون بسرقة السيارات وبخاصة نوعَيْ "هيونداي" و"كيا" في مناطق جبل لبنان".



وأضاف, "بتاريخ 08-05-2023 وفي محلتَيْ عمشيت والصفرا، وبعمليّتَيْن نوعيّتَيْن، أوقف المكتب المذكور كل من: ع. خ. (من مواليد عام 2003، أردني الجنسية), م. م. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسية), ا. خ. (من مواليد عام 1999، فلسطيني الجنسية), وضبط بحوزة الأول مسدس حربي وأدوات تُستَخدم للسرقة، وبحوزة الثاني والثالث مسدس وكمية من حشيشة الكيف وحبوب مُخدِّرة".



وتابع البلاغ, "كذلك وبتاريخ 10-05-2023، تم استدراج أحد أفراد العصابة من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية، حيث جرى توقيفه في محلة وادي خالد، ويدعى: م. ب. (من مواليد عام 2004، سوري الجنسية)".

وبالتحقيق معهم، "اعترفوا بسرقة حوالى 150 سيارة من نوعي "كيا" و"هيونداي" من مناطق مختلفة في البقاع وجبل لبنان وبيروت، وببيعها لأشخاص يعملون في مجال سرقة السيارات وتهريبها، ومن بينها سيارة عائدة لإحدى محطات التّلفزة، التي قاموا بإحراقها في محلة خلدة".



ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقهم بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة".