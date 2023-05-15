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لقاء مرتقب بين باسيل وصفا.. مجموعة من الاسئلة والأجوبة!

15
MAY
2023
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قالت مصادر قريبة من «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ التيار تبلّغ برغبة الحزب بزيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا لرئيس التيار النائب جبران باسيل بُغية تبادل الآراء حول ما حققته المشاورات الاخيرة، لا سيما منها تلك المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، وهو يحمل مجموعة من الاسئلة والأجوبة تجاه ما انتهت إليه الوساطات الخارجية لا سيما منها الإقتراحات السعودية التي حملها السفير البخاري في الأيام الأخيرة الماضية.

ولفتت المصادر الى انه سيكون من الطبيعي ان يتناول اللقاء، بالإضافة الى الاستحقاق الرئاسي، ملفات ادارية ومالية تتعلق ببعض القرارات المطروحة على الساحة الحكومية لا سيما منها مصير حاكمية مصرف لبنان والإقتراحات المتبادلة في شأن تسمية حاكم جديد وآلية التعيين، خصوصا انّ موقف «حزب الله» الأخير الذي عبّر عنه أمينه العام السيد حسن نصرالله يُمكن، في حال أيّدَته القوى الاخرى وتأثّر به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل غيره، أن يطوي موضوع مشروع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي الى وقت لاحق سيكون رهناً بانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

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