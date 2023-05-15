ترحيب عربي بعودة سورية إلى اجتماعات الجامعة العربية... واهتمام سعودي لافت

A + A -

الوطن السورية: ووصل أول أمس أول الوفود السورية المشاركة في أعمال قمة جدة، وحظي الوفد حسب معلومات «الوطن» باستقبال واهتمام سعودي لافت، لتنعكس هذه الأجواء الإيجابية على مجريات افتتاح الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي، حيث لقي استئناف مشاركة الوفود السورية في الاجتماعات العربية، ترحيباً عربياً جامعاً عبرت عنه الكلمات الافتتاحية لرؤساء الوفود العربية الحاضرة.

وتنطلق صباح اليوم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، حيث يرأس وفد سورية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل، والذي اعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن هذه الاجتماعات ستكون فرصة للحديث عن الاقتصاد العربي في ضوء ما يجري في العالم على المستوى الاقتصادي، وعن موقع ومقومات وإمكانات الاقتصادات العربية التي تؤهلها لتكون فاعلة في الحدث العالمي.