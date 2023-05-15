عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 أيار 2023

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الأخبار: فلسطين: المقاومة تربح جولة

التيار والقوات والكتائب: نقترب من اتفاق على أزعور



لبنان الرسمي يغطي جريمة الإمارات وضغوط على الأهالي



غالبية غير حاسمة لإردوغان: تركيا نحو جولة انتخابات ثانية

الديار: الانتخابات الرئاسيّة: نسمع «جعجعة» ولا نرى طحيناً!

المعارضة تتحدّى بري: فليدعُ لجلسة ويُحرجنا!



نداء الوطن: "جزرة" قطرية لباسيل... و"الوفد الأمني" عائد بعد القمة

15 حزيران يسابق "عصا" العقوبات على معرقلي الرئاسة... ثُمَّ الحكومة



الديار: الرئاسة اللبنانية على جدول القمَّة.. وصعوبات بوجه مرشح المعارضة

معوَّض يربط انسحابه بالاتفاق على بديل.. والراعي يُحمِّل مسؤولية الخراب للرؤساء والنواب

الجمهورية: إرتباك قواتي وإنفتاح تياري



النهار: منتصف حزيران ملهاة... لبنان على قارعة الانتظار!



البناء: ردوغان وكليجدار بأصوات متقاربة لكن لا فوز من الدورة الأولى والدورة الثانية أكيدة / المقاومة تعيد تثبيت قواعد الردع… والجهاد تخرج أقوى… والمحور ينتصر في أولى حروبه / ملف النازحين على جدول أعمال القمة العربية… وحردان للإسراع بالتواصل الحكومي اللبناني بسورية/



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