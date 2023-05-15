عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 أيار 2023

الأخبار: فلسطين: المقاومة تربح جولة
التيار والقوات والكتائب: نقترب من اتفاق على أزعور
لبنان الرسمي يغطي جريمة الإمارات وضغوط على الأهالي
غالبية غير حاسمة لإردوغان: تركيا نحو جولة انتخابات ثانية
الديار: الانتخابات الرئاسيّة: نسمع «جعجعة» ولا نرى طحيناً!
المعارضة تتحدّى بري: فليدعُ لجلسة ويُحرجنا!
نداء الوطن: "جزرة" قطرية لباسيل... و"الوفد الأمني" عائد بعد القمة
15 حزيران يسابق "عصا" العقوبات على معرقلي الرئاسة... ثُمَّ الحكومة
الديار: الرئاسة اللبنانية على جدول القمَّة.. وصعوبات بوجه مرشح المعارضة
معوَّض يربط انسحابه بالاتفاق على بديل.. والراعي يُحمِّل مسؤولية الخراب للرؤساء والنواب
الجمهورية: إرتباك قواتي وإنفتاح تياري
النهار: منتصف حزيران ملهاة... لبنان على قارعة الانتظار!
البناء: ردوغان وكليجدار بأصوات متقاربة لكن لا فوز من الدورة الأولى والدورة الثانية أكيدة / المقاومة تعيد تثبيت قواعد الردع… والجهاد تخرج أقوى… والمحور ينتصر في أولى حروبه / ملف النازحين على جدول أعمال القمة العربية… وحردان للإسراع بالتواصل الحكومي اللبناني بسورية/
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