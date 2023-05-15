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عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 أيار 2023

15
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الأخبار: فلسطين: المقاومة تربح جولة

التيار والقوات والكتائب: نقترب من اتفاق على أزعور

لبنان الرسمي يغطي جريمة الإمارات وضغوط على الأهالي

غالبية غير حاسمة لإردوغان: تركيا نحو جولة انتخابات ثانية

 

 

 

 

الديار: الانتخابات الرئاسيّة: نسمع «جعجعة» ولا نرى طحيناً!
المعارضة تتحدّى بري: فليدعُ لجلسة ويُحرجنا!

 

 

 


نداء الوطن: "جزرة" قطرية لباسيل... و"الوفد الأمني" عائد بعد القمة
15 حزيران يسابق "عصا" العقوبات على معرقلي الرئاسة... ثُمَّ الحكومة

 

 

 


الديار: الرئاسة اللبنانية على جدول القمَّة.. وصعوبات بوجه مرشح المعارضة
معوَّض يربط انسحابه بالاتفاق على بديل.. والراعي يُحمِّل مسؤولية الخراب للرؤساء والنواب

 

 

 

 

الجمهورية: إرتباك قواتي وإنفتاح تياري

 

 

 


النهار: منتصف حزيران ملهاة... لبنان على قارعة الانتظار!

 

 

 


البناء: ردوغان وكليجدار بأصوات متقاربة لكن لا فوز من الدورة الأولى والدورة الثانية أكيدة / المقاومة تعيد تثبيت قواعد الردع… والجهاد تخرج أقوى… والمحور ينتصر في أولى حروبه / ملف النازحين على جدول أعمال القمة العربية… وحردان للإسراع بالتواصل الحكومي اللبناني بسورية/

 

 

 


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