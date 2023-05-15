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أسرار الصحف ليوم الأثنين 15 أيار 2023

15
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
يعتقد دبلوماسي أجنبي أن نتائج معركة غزة التي شارك الأميركيون بقرارها لوقف تدحرج المنطقة نحو خيارات التشبيك والانفتاح بين حلفاء أميركا السابقين ودول وقوى محور المقاومة، سوف تكون لها نتائج عكسيّة في ضوء النتائج التي ثبتت انتصار محور المقاومة بالمزيد من الانفتاح والتشبيك.

 

حفايا

قال مصدر نيابي إن طرفي ثنائي حركة أمل وحزب الله يميّزان بين عدم التوافق مع بعض الكتل النيابية الصديقة أو الحليفة على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وهو حق مشروع، وبين استبدال الدعوة لمرشح توافقي بالبحث عن مرشح يتفقون عليه مع الخصوم لتحدّي مرشح الثنائي بما يعني قرار مواجهة.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس

نجحت مساعي موفد بكركي في ترتيب لقاء لغبطة البطريرك مع الرئيس الفرنسي، ويكون محوره الأساسي الإنتخابات الرئاسية، بعد المعارضة البطريركية للمقايضة الفرنسية بين فرنجية ونواف سلام!



لغز

تسود حالة من الفوضى في أسعار الدواء بعدما تبين أن سعر الأدوية المنتجة محلياً باتت أغلى من المستوردة إثر رفع الدعم عن الصناعة الوطنية!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر ديبلوماسية إن ربط سوريا عودة النازحين بإعادة إعمار المناطق المهدمة، (وهذا ما يطرَح في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية) يعني أنّه لا عودة قريبة للنازحين، لأن الإعمار، حتى لو بدأ، فإنه يستغرق عشرات السنين.

 

يُقال إن العقود المشبوهة هي العنوان العريض لمشاريع قامت بها شركة اتصالات أجنبية تعمل في لبنان، وقد حققت مبالغ ضخمة بلغت ملايين الدولارات. ورغم ذلك طردت موظفيها تعسفياً وعرضت دفع تعويضاتهم بالدولار رغم أنها تتقاضى مستحقاتها من الدولة اللبنانية بالدولار النقدي منذ عامين، أي في عز الأزمة.

 

يتردد أنّ النواب السنة المقربين من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أبلغوا جهات في «حزب الله» قرارهم بالتصويت لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.

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