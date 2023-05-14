لقاء حواري مع المحامي وديع عقل في فرنسا من تنظيم قطاع الشباب في الانتشار

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نظم قطاع الشباب في الانتشار للتجمع من أجل لبنان في فرنسا

لقاءً حوارياً مع عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، للاضاءة على الوضع الحالي في لبنان ولا سيما مناقشة موضوع القاضية غادة عون، ومحاكمة رياض سلامة وملفات الفساد المالي

وقد حضر اللقاء منسقة قطاع الشباب في أوروبا ترايسي صعب، ومسؤول الشباب في فرنسا جورج الخوري ومسؤولة التواصل لاجل اوروبا جودي عبد النور ومسؤولة الاعلام جويل ليزو، بمشاركة رئيس جمعية تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والاجرائية في لبنان ومقرها فرنسا، السيد عزيز سليمان ، و جمعية les jeunes élus de France