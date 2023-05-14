living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل سيكون للبنان رئيس قبل الشغور في حاكمية مصرف لبنان؟

14
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الOTV

هل سيكون للبنان رئيس قبل الشغور في حاكمية مصرف لبنان؟
عمليا، لا شيء يؤكد. فالاجواء التفاؤلية مستندة في اكثرها الى كلام رئيس مجلس النواب عن موعد 15 حزيران، لا الى معطيات دقيقة يُبنى عليها، سواء من الداخل او الخارج.
والمعطيات الدقيقة، يقصد بها ما يلي:
اولا، اتضاح صورة الترشيحات بعد اعلان المعترضين على ترشيح سليمان فرنجية الاسم او الاسمين اللذين يحظيان بدعمهم.
ثانيا، معرفة رد فعل الثنائي على المستجدات المذكورة، وهل ستتجه الامور نحو مزيد من التصلب او الى شق الطريق امام التفاهم.
ثالثا، التثبت من الموقف الخارجي، ولاسيما السعودي والاميركي، وهل صحيح انهما لا يمانعان انتخاب مرشح الثنائي، وماذا ستكون التداعيات اذا وصل رئيس لا يرتاحان اليه.
رابعا، حل الاشكالية الميثاقية المرتبطة بالرئيس المقبل، الذي يفترض ان يكون ذا حيثية تمثيلية مسيحية مباشرة او مجيرة، من دون ان يكون مقاطِعا لمكون، او مقاطَعا من مكون اساسي من مكونات البلد.
خامسا واخيرا، تحديد توجهات المرحلة المقبلة بخطوطها العريضة، حتى لا يكون الاستحقاق الرئاسي مجرد ملء لكرسي شاغر، من دون حل المشكلات الجوهرية التي يعاني منها لبنان.
في كل الاحوال، الاسبوع الطالع حافل على كل المستويات: اقليميا، قمة عودة سوريا الى جامعتها، وقضائيا المثول المفترض لرياض سلامة امام القضاء الفرنسي، وسياسيا مواقف مرتقبة غدا لوليد جنبلاط والاربعاء للرئيس العماد ميشال عون عبر الOTV.

 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   