تركيا: انتهاء عملية التصويت في الانتخابات العامة.. وبدء فرز النتائج

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صناديق الاقتراع أقفلت، وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووكالة الأناضول تتحدث عن بدء فرز نتائج الانتخابات .

انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا، اليوم الأحد، عند الساعة الخامسة، بحسب التوقيت المحلي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أنه تم بدء فرز نتائج الانتخابات. وأدلى الناخبون الأتراك، بأصواتهم منذ الساعة الثامنة، من صباح الأحد، عبر 191 ألفاً و884 صندوق اقتراع في 973 قضاء، بعموم البلاد.

هذا وقالت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إنّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لم تشهد تسجيل أي خروقات.

من جهتهـ، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جرت "بما يليق بديمقراطيتنا"، وذلك في أول تعليق بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

ومع حلول الساعة الخامسة من اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في المعابر الحدودية أيضاً، والتي بدأت يوم 27 نيسان/أبريل الماضي.

كذلك، سيتم رفع الحظر عن البث بشأن الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم يتمّ وضع إشارة "نعم" أو "تفضيل" عليها، أو تم اختيار أكثر من تحالف فيها، أو حزب أو مرشح، ليس في التحالف نفسه.