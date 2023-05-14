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" غدا هو اليوم الأخير" … بيان هام من المالية!

14
MAY
2023
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تلفت وزارة المالية المواطنين والمكلفين كافة الى ان “يوم غدٍ الاثنين 15 ايار 2023 هو اليوم الأخيرة للاستفادة من اعفاءات الغرامات على الضرائب والرسوم والمخالفات التي تصل الى 100٪؜ استناداً الى المادة 20 من قانون الموازنة 2022.

وعليه تحث جميع المعنيين الراغبين بالاستفادة من هذه الإعفاءات “التوجه غداً الى مراكزها في جميع المحافظات في اوقات الدوام الرسمي، كما وتعلن انها ستمدد مهلة قطع الايصالات وفتح الصناديق لغاية الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الاثنين 15 الجاري فقط في مبناها الرئيسي لمديرية الواردات والـ tva في العدلية- كورنيش النهر”.

وتتمنى الوزارة من المعنيين بالضريبة على الاملاك المبنية، الدخول الى موقعها الالكتروني www.finance.gov.lb لمعرفة وضعية ملفاتهم لجهة ما اذا كانوا مكلفين بالدفع ام لا وذلك حرصاً على عدم تكبيدهم عناء التوجه الى مكاتبها او الى اي جهة من الجهات التي تحصّل اموالاً لصالح الوزارة، من ناحية، ومن ناحية ثانية لتسهيل عمل الموظفين وتسريعه.

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