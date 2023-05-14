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حرفوش في الـ"le journal du dimanche ": "أشعر أنني في خطر" !

14
MAY
2023
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نشرت صحيفة Le journal du Diamanche مقالا حول السيد عمر حرفوش وعرضت خلاله المضايقات التي يتعرض اليها وابرز ماجاء فيه ...

ليتم إعدامه "، كما يحددني برينغارث ، من مؤسسة شيربا، التي يديرها ويليام بوردون ، التي ينضم نضالها إلى معركة موكله عمر حرفوش .قدم في أيار 2021 لمنظمة شيربا غير الحكومية ، التي يمثلها ، شكوى إلى المدعي المالي الوطني الفرنسي دعوى ضد حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه باختلاسه أموال عامة.

مهدد بالاعتقال

ما هي ذروة هذه الملحمة الكافكاوية؟
في 22 نيسان ، بينما كان يستعد لركوب طائرة في نيويورك متجهًا إلى بيروت عبر دبي ، علم عمر حرفوش من خلال أحد معارفه أنه قد يتعرض للاعتقال بمجرد وصوله إلى الأراضي اللبنانية. لذلك قاطع حرفوش رحلته في دبي. ويعاني رجل الأعمال من سيل الإجراءات القضائية.


في أيار 2022، غمر وجهه شوارع طرابلس حيث خاض الانتخابات التشريعية اللبنانية دون جدوى، ولا تشوبه شائبة. عمر حرفوش ، 54 عامًا ، لم يتوقف أبدًا ، خلال الحملة وحتى بعد ذلك ، عن تحديد فساد أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة اللبنانية. هذا الرجل، الشريك السابق لوكالة إيليت ، عازف البيانو ، رجل إعلامي سابق في أوكرانيا ... يعيش في باريس منذ عام 1994 هنا ، هو موجود معروف بمشاركته في برنامج TF1 الواقعي لعام 2006. واليوم ، يواجه هذا الأب المتزوج من عارضة أزياء روسية خطر السجن ، إن لم يكن عقوبة الإعدام في لبنان. بالنسبة للاتهامات "المبالغ فيها" ، أشِر إلى محاميه ويليام بوردون وفينسنت برينغارث حيث تم إرسال خطاب في 4 أيار إلى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول.


ما هي هذه "الإجراءات لأغراض كيدية ومذلة بحتة" يطعن فيها محاموه الفرنسيون؟
وفي مذكرة ، أشار مستشاره في بيروت جوزيف إيلي رفائيل إلى شكوى من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في 4 نيسان بتهمة "التشهير والقذف" و "إفشاء سرية التعليمات" و "التحريض والاستفزاز". إلى الصراع الداخلي والطائفي ”. وبالتحديد ، ذكر حرفوش في الصحافة اللبنانية وجود تحقيق في موناكو يستهدف ميقاتي بتهمة غسل أموال. بدأت محضرتان أخريان في لبنان تتهمانه ، كما يشير جوزيف إيلي رافائيل ، "بالتعامل مع دولة معادية" ، وهي "إسرائيل": الأولى تستند إلى سيرته الذاتية المنشورة في عام 2006 ؛ الثانية ، عن مشاركته في 29 مارس 2023 بندوة في البرلمان الأوروبي حول الفساد وتمويل الإرهاب ، حيث كان الإسرائيليون حاضرين كما يزعمون. ويحظر قانون لبناني لعام 1955 على مواطني الدولة أي اتصال بإسرائيليين. في خطر إدانته بعقوبة هي الاعدام امام محكمة عسكرية.

في رسالتهما إلى الإنتربول ، يطالب ويليام بوردون وبرينغارث بـ "الوصول إلى بيانات" موكلهما "للتأكد من عدم وجود نشرة حمراء صادرة على أساس مذكرة توقيف صادرة عن السلطات اللبنانية ضد عمر حرفوش". . ويطلبون "محو" هذه النشرة الحمراء إذا تم تأكيدها و "رفض" أي طلب تقدمه السلطات اللبنانية. في انتظار رد الإنتربول ، لا يزال عمر حرفوش منعزلاً في منزله بالقرب من الشانزليزيه. "أشعر أنني في خطر" . إنه "يخشى أن تتعرض حياته للخطر". في 6 فبراير 2024 ، سيمثل أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير العلني برئيس الوزراء نجيب ميقاتي ، بمبادرة من إجراء الاستشهاد المباشر هذا. في السؤال ، مقابلة في يونيو 2022 MTV Lebanon ، اتهم فيها حرفوش ميقاتي بالفساد. نشأ اسم السياسي اللبناني ، الذي وهبته فوربس بثروة تقدر بـ 2.9 مليار دولار ، في أوراق باندورا بين أبطال التهرب الضريبي.

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