السيد يحذّر: هيدي الخطابات ما بتنفعك بمطرح ما رايح هونيك...

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غرد النائب اللواء جميل السيد قائلا: "سواء كانوا يؤمنون بالله وبالجنة والنار أو لا يؤمنون،

لو كل واحد كبير بهالدولة بيفكّر كل يوم دقيقتين انو مهما كبر فيها ونهب منها ومن اموال الناس،

لو بيفكّر دقيقتين كل يوم انو بنهاية المطاف رح يكون بجورة طولها مترين وعرضها متر،

كان بالتأكيد بيعمّر دولة ومؤسسات للناس وبيأمنلهم معيشة لائقة ومستقبل كريم وما بيسرقهم…

لكن مع الاسف،

بينسوا وبيفكّروا حالهم مخلّدين،

وأحلى شي لما بيموت الواحد منهم وبتشوف خطابات النفاق والتمجيد فيه عند تشييعه!!

حبيبي،

هيدي الخطابات ما بتنفعك بمطرح ما رايح هونيك،

بينفعك شو عملت للناس هون…"