أرسلان: ظلمٌ واستنسابية… وحقّ الشويفات سيُستردّ بقوّة القانون!

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مطار بيروت الدولي القائم بجزئه الأكبر ضمن النطاق البلدي لمدينة الشويفات

حرم ويحرم الشويفات وأهلها وبلديتها من حقوق مكتسبة لهم، آخرها من خلال الضرائب والرسوم المتوجبة من الشركات الخاصة والمستثمرين وخصوصاً في منطقة السوق الحرّة لصالح بلدية الشويفات والبلديات الأخرى".

وتابع: "تُحقَّقُ الأرباح كافة وفق سعر السوق وبالدولار الفريش وتُعدّل القوانين لإقامة المزايدة بالدولار والتي تبلغ ٣٧ مليون دولار، وتبقى الضرائب والرسوم على السّعر الرسمي، ظلمٌ ما بعده ظلمٍ، واستنسابية واستخفاف بالناس وبحقوقهم بهدف جني الأرباح والتحاصص".

وختم بالقول: "حقُّ الشويفات وأبنائها سيُسترد، وبقوّة القانون، والدولة التي لا تقوم بواجباتها وتحرم فوق ذلك البلديات التي تقوم بدورها ودور الدولة ووزاراتها وأجهزتها من حقوقها هي مزرعة، وتشبه كلّ شيء إلاّ الدولة… وللحديث صلة…!".